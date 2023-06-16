القبض على 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط

ألقت مباحث العياط القبض على 6 أشخاص قاموا بحفر قطعة أرض في المنطقة الجبلية للتنقيب عن الآثار، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط يفيد فيه القبض على 6 أشخاص قاموا بالحفر في قطعة أرض بالمنطقة الجبلية بعزبة أبو النور بدائرة القسم والأرض ملك شخص خارج البلاد وبحوزة شخص وقام بصحبة 5 آخرين بالحفر في الأرض للتنقيب عن الآثار.

والقي القبض على المتهمين وبحوزتهم مولد كهرباء، وونش سحب، وعدد بدلة غطس، 2 أسطوانة أكسجين، ومواتير سحب مياه.

وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة الأرض، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.