انتهاء 95% من أعمال ترميم مسجد أبو غنام في بيلا بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، تنفيذ 95% من أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري بمدينة بيلا، والذي يتم ترميمه بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

ترميم مسجد أبو غنام في بيلا

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّه تم الانتهاء من فك وتركيب الأسقف الخشبية للمسجد من عروق وألواح بنسبة 100%، والانتهاء من عزل سطح المسجد والحمامات القديمة بنسبة 100%، وأيضا الانتهاء من عمل خرسانة رغوية لسطح المسجد بنسبة 100%، والانتهاء من طبقة «لياسة» أعلى الخرسانة الرغوية للحماية بنسبة 100%، والانتهاء من صب وتركيب الشرفات بنسبة 90%، كما الانتهاء من قصية الردم للمسجد والغرفتين والحمامات وعزلها بنسبة 100%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّه تم الانتهاء من صب دكة خرسانة عادية للمسجد بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من تصنيع أبواب وشبابيك 9 حمامات المضافة حديثاً، بجانب الانتهاء من أعمال تأسيس كهرباء المسجد بنسبة 100%، والانتهاء من المحارة الداخلية والخارجية للمسجد بنسبة 90%، والانتهاء من أعمال تركيب حلوق وضلف شبابيك المسجد، كما تم الانتهاء من مباني الغرفتين بنسبة 100%.

إزالة دهانات المقصورة النحاس بالضريح

وكشف المحافظ عن الانتهاء من مباني 8 حمامات مضافة حديثاً بنسبة 100%، فضلاً عن الانتهاء من صب الغرفتين والحمامات بنسبة 100%، والانتهاء من تركيب بلاط السطح بنسبة 90%، كما تم الانتهاء من إزالة دهانات المقصورة النحاس بالضريح، والانتهاء من تكسية الأعمدة الدائرية بصحن المسجد بالحجر بنسبة 100%، الانتهاء من المحارة الخارجية للغرفتين بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من عزل الغرفتين والحمامات ودورات المياه، والانتهاء من تركيب بلاط الغرفتين.

وأفاد محافظ كفر الشيخ بأنّه تم الانتهاء من تأسيس أعمال السباكة للحمامات ودورات المياه بنسبة 100%، وأيضاً الانتهاء من أعمال تركيب بلاط حجاري بصحن المسجد بنسبة 95%، والانتهاء من أعمال الضهارة الداخلية للمسجد بنسبة 95%، كما تم الانتهاء من تأسيس ودهان وتشطيب الأسقف الخشبية للمسجد بنسبة 95%.

افتتاح مسجد أبو غنام قريبا

ونوه محافظ كفر الشيخ، أنّ العمل يتم على قدم وساق لإنهاء أعمال ترميم مسجد أبو غنام، تمهيداً لافتتاحه قريباً أمام المصلين ورواد المسجد وأهالي مدينة بيلا، لافتاً إلى أنّ تطوير مسجد أبو غنام في بيلا يُعد نقلة حضارية وينتظرها الأهالي، حيث يحتل المسجد مكانة كبيرة في قلوب مواطنين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.

الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لأعمال الصيانة

ومن جانبه، أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنّه يتابع بصفة دورية أعمال الترميم التي تُجرى حاليا بمسجد «أبو غنام»، والاطلاع على نسب التنفيذ، مع التشديد على تكثيف العمل في مشروع ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والترميم.

وأشار «ساطور»، إلى أنّه يتم حالياً تطوير المنطقة المحيطة بمسجد «أبو غنام»، حيث يجري رصف الشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية إليه، فضلاً عن أعمال التشجير والنظافة، وصيانة كشافات الإنارة، وإزالة الإعلانات العشوائية.

تاريخ إنشاء مسجد أبو غنام

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين إلى عام 700 هجرية، في العصر المملوكي الشركسي، ليكون تحفة معمارية، حيث يقع المسجد في قلب مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وهو من المساجد العريقة والشهيرة في المحافظة.