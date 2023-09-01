خبير: ترميم المناطق الأثرية يرفع الحركة السياحية الوافدة إليها

قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إن الدولة الفترة الماضية نفذت العديد من المشاريع لترميم المناطق الأثرية المهمة التي تساهم في استعادة الوجه الحضاري للقاهرة، التي تمتاز بالعديد من المناطق التاريخية.

الهدف من ترميم المناطق الأثرية

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف من تلك الترميمات هو إتاحة الفرصة لمثل تلك المواقع لجذب حركة السياحة الوافدة إليها والتعرف على تاريخ هذة المواقع مثل سور مجرى العيون، فنجد أن ذلك الأُثر التاريخي يتضمن أعمالًا تتعلق بالسور والصوان الخشبية أعلاه، وتمت إزاحة التعديات على السور والمعالجة وصيانة الأرضيات والزرع والممرات الداخلية ورفع كفاءة محيط الأثر.

وتابع: «ليس الموضوع فقط حول منطقة سور مجرى العيون ولكن كل المناطق الأثرية التي يزورها السياح تم ترميمها منها: جامع عمرو بن العاص، ومسجد السيدة نفيسة، الكنيسة المعلقة، المعبد اليهودي وغيرها من المناطق الأثرية المهمة».