مطران نقادة وقوص: بدء المرحلة الثانية لأعمال ترميم دير الأنبا بسنتاؤس

قال الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص في محافظة قنا، إنّه جرى افتتاح المرحلة الثانية من أعمال ترميم دير القديس الأنبا بسنتاؤس ودير الشهيد العظيم مارجرجس، مشيرًا إلى أنّ المرحلة كانت في عام 2020، وسيتم العمل على مراحل أخرى لاحقا، وذلك تحت إشراف هيئة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

شبكة الطرق والكباري

وأضاف «بيمن»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ شبكة الطرق والمحاور، مثل محور الشهيد باسم فكري ربطت بين نقادة وقوص وأصبحت هناك سهولة في الحركة.

وتابع مطران نقادة وقوص في محافظة قنا: «قبل 7 كم من مدينة الأقصر، هناك محور آخر يتم الانتهاء منه وافتتاحه سيكون قريبا جدا، أي أن المحورين اللذين ربطا الشرق بالغرب يسهلان السياحة الدينية، حيث أن الأديرة يرتادها كثير من الزوار في ظل التجهيزات المستمرة، ونأمل أن يتواجد دير مارجرجس في الخريطة السياحية وهو ما يروج للسياحة الدينية».

شروعات حياة كريمة

وأكد، أن المشروعات التحتية لا تتمثل في المحاور والطرق فقط، ولكنها تشمل البنية التحتية كلها بصفة عامة في قوص وقراها ضمن مبادرة حياة كريمة التي ستشمل نقادة في المرحلة المقبلة، وبالتالي فقد آن الآون أن يحتفظ صعيد مصر بكفاءاته ويجد مناطق صناعية.