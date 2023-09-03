«الإدارية العليا» تؤيد إحالة موظف بالفيوم إلى المعاش

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من موظف بمأمورية الضرائب العامة بسنورس بمحافظة الفيوم، وأيدت المحكمة مجازاته بالإحالة للمعاش.

وأوضحت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة ثابتة في حقه، لا مراء فيه بموجب حكم محكمة الجنايات في القضية رقم 7653 لسنة 2014 جنايات سنورس والمقيدة برقم 966 كلي الفيوم الصادر بجلسة 19/2/2015، والقاضي بمعاقبة الطاعن وآخرين بالسجن المشدد خمس سنوات عما ثبت في حقهم من جرائم.

وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر عن محكمة النقض في الطعن رقم 13242 لسنة 85 ق بجلسة 10/ 1/ 2018 والقاضي برفض الطعن.