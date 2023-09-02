لعدم تقديم التحقيقات.. «الإدارية العليا» تبرئ موظفا بالدقهلية

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية على براءة فني شؤون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقًا وحاليًا برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة المطعون ضده.

تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة

وهدياً على ما تقدم ولما كان الثابت أن النيابة الإدارية قامت بسحب ملف تحقيقاتها في القضية رقم 1211 لسنة 2014 ميت غمر، ولم تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة والتي منحتها أكثر من أجل لهذا السبب دون جدوى أو دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أو أمام هذه المحكمة والتي منحتها أجلاً لذلك دون جدوى ومن ثم تكون هذه الجهة قد تقاعست عن بسط المحكمة الإدارية العليا لرقابتها على التحقيقات التي صدر على أساسها الحكم المطعون فيه وأن نكولها عن تقديمها يقيم قرينة لصالح المطعون ضده فى عدم صلاحية التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في التعويل عليها في إدانته عن المخالفات المنسوبة إليه وذلك استناداً إلى أن الأصل في الإنسان البراءة طالما لم تقدم الجهة الطاعنة ما ينال من صحة هذا الأصل.

ولا ينال من ذلك قيام النيابة الإدارية بالاكتفاء بوجود المذكرة الختامية للتحقيقات دون محاضر التحقيقات فإن هذه المذكرة تعد معبرة فقط عن رأي معدها وبالتالي فإن وجودها لا يغني عن وجود تلك التحقيقات التي أجريت بخصوص المخالفات المنسوبة للمطعون ضده والتي تستخلص منها المحكمة أدلة الإثبات أو النفي في شأن هذه المخالفات ، ومن ثم لا تصلح هذه المذكرة لتكوين عقيدة هذه المحكمة في خصوص المخالفات المنسوبة للمطعون ضده ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه