«الإدارية العليا» تقضي بخصم 15 يوما من راتب موظف بحي شبرا

قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم المطعون فيه من قبل سكرتير المراقبة المالية بحي شبرا سابقًا، وبالحساب الختامي بالمديرية المالية بمُحافظة القاهرة حاليًا، على الدرجة الخامسة الكتابية، بمعاقبته بالوقف عن العمل لمُدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مُدة الوقف، والقضاء مجددًا بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من أجره الوظيفي الذي يتقاضاه في الشهر.

مخالفة القواعد والتعليمات الخاصة بالوظيفة

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 59 لسنة 57 ق، قيام سكرتير المراقبة المالية بحي شبرا سابقًا وبالحساب الختامي بالمديرية المالية بمُحافظة القاهرة حاليًا على الدرجة الخامسة الكتابية، في غضون شهري إبريل ومايو 2013، بوصفه السابق وبدائرة عمله التابع للرقابة المالية بحي شبرا التابعة لوزارة المالية سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.

وذكرت الحيثيات، أن الموظف حصل بدون وجه حق على مبلغ تسعة آلاف جُنيه من أحد الأشخاص بأسلوب النصب والاحتيال، عقب إيهامه بإلحاقه بأحد الوظائف الحكومية بجهة عمله وذلك بالمُخالفة للقانون، وعلى النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.