المنسق العام للحوار الوطني: مستقبل مصر غير آمن دون أحزاب قوية فاعلة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ مستقبل مصر غير آمن دون أحزاب قوية فاعلة، لها وجود حقيقي سواء في الشارع أو الحياة السياسية.

الحوار الوطني عملية إصلاح

وأضاف رشوان، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب»، اليوم، أنّ الحوار يسعى منذ يومه الأول لتفكيك أزمات قد تكون قائمة بالفعل.

وأكد المنسق العام أن جوهر الحوار الوطني إيجاد لغة مشتركة والوصول إلى حلول من شأنها حل القضايا المطروحة، فالحوار الوطني عملية إصلاح تحتاج إلى وقتٍ لتؤتي ثمارها.

الأحزاب السياسية

وعلّق رشوان على مطالب الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، لمجلس الأمناء بالتفكير في آلية أخرى غير معلنة لممارسات تمكنهم من الدخول في حوار مع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها، خاصة تلك غير الممثلة في الحوار الوطني.

وقال المنسق العام للحوار الوطني، إنّ حديث الدكتور علي الدين هلال زاد حماسه لتطبيق ذلك، مرحبًا بالفكرة التي من شأنها أن تحقق أهداف الحوار الوطني في إيجاد قواسم مشتركة للوصول إلى حلول فعالة.

من جانبه قال الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني إن أحد الإنجازات الحقيقية للحوار هو القدرة على إيجاد لغة مشتركة بين المختلفين تحدد من جهتها فيما نتفق وفيما نختلف لكي نستطيع الوصول إلى الحل.

وأضاف علي الدين هلال، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، أنّ من الصعب تصور الحياة السياسية في ظل غياب أحزاب نشطة وفعالة وقوية لها تأثير على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنّه ضد الهجوم الشديد الذي يشن على الأحزاب بأنها ضعيفة وغير مؤثرة.

ودعا علي الدين هلال مجلس الأمناء إلى التفكير في آلية أخرى غير علنية لممارسات مجلس الأمناء، بحيث يستطيع أعضاء المجلس الدخول في حوار مع جميع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها.