ملفات مهمة على مائدة الحوار الوطني غدا.. أبرزها قانون الأحزاب السياسية

يستأنف الحوار الوطني غدا الأحد، جلساته العامة للأسبوع السادس؛ لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها المحاور الثلاثة للحوار «السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي»؛ إذ يناقش عددا من الملفات التي لم يتم التطرق إليها خلال الأسابيع الخمسة الماضية، والتي عقدت في الفترة من مايو إلى يوليو الماضي.

جدول أعمال جلسات الحوار الوطني

ووفقا لما أعلنته إدارة الحوار الوطني، تبدأ الجلسات غدا الأحد، بمناقشة ملفات لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، المدرجتان ضمن المحور السياسي على النحو التالي:

- جلستان لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور الأحزاب».

- جلسة لمناقشة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

مناقشة قانون الأحزاب السياسية

وأكد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن القضايا التي سيتم مناقشتها باللجنة غدا، مهمة تتعلق بقانون الأحزاب السياسية المعمول به الآن لسنة 77، الذي جرى تعديله عام 2011، مشيرا إلى أنه من المتوقع ادخال بعض التعديلات على القانون في بعض من مواضعه، وفقا لما تطرحه الأحزاب بناء على مرجعية وأهداف كل حزب.

وأوضح مقرر لجنة الأحزاب السياسية أن النقاش سيكون مرتكزا حول قضايا محددة مثل: قانون الأحزاب السياسية فيما يتعلق بإتاحة القانون وتنظيم قضية الدمج والتحالفات داخل الأحزاب لأنها أصبحت واحدة من الظواهر المهمة المرتبطة بالأحزاب السياسية في مصر.