«صباح الخير يا مصر» يسلط الضوء على حضور الجماهير الكبير في مهرجان العلمين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مهرجان العلمين يواصل فعالياته وسط حضور جماهيري كبير».

إضافة كبيرة لمصر

وقال أحد الحضور، إنّ المهرجان إضافة كبيرة للسياحة المصرية، معربا عن تمنيه نجاحه في جذب أكبر عدد من الزوار الأجانب، وأن يتم الترويج للمهرجان في الخارج، مشيرًا إلى أنّ المهرجان تضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات التي لفتت الانتباه إلى العلمين.

وأوضح آخر: «كان مهرجانا قويا جدا وأحدث ضجة كبيرة ودوي في العالم كله، وبخاصة أن مدينة العلمين تعتبر من أجمل المدن في العالم، وتم تأسيسها في وقت قياسي ومجهود كبير جدا من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والعاملين في قطاع الإنشاءات وهذا شيء يشرف مصر».

المهرجان يروج للسياحة

وأشار أحد الحضور، إلى أنّ المهرجان يروج للسياحة في مصر، وقالت إحدى الحاضرات، إنّ المهرجان رائع وأضاف قيمة كبيرة للسياحة المصرية.