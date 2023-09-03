«وش السعد».. زوجة زيزو تخطف الأضواء وتسير على خطى «أم مكة»

تخطف هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك والمنتخب المصري، الأنظار في كل ظهور لها برفقة اللاعب الأفضل بالقلعة البيضاء على مدار السنوات الماضية.

زوجة «زيزو» تتألق بفستان جذاب

وبفستان «سيمون» جذاب تألقت زوجة الجناح الطائر للفارس الأبيض في إحدى حفلات الزفاف العائلية، خلال الساعات الأخيرة؛ وتصدرت المنشورات على منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصًا مع ظهورها المميز لنجلتهما «آيلا» بفستان يحمل ألوان فستان والدتها.

ويبدو أن العلاقة بين زيزو، أفضل جناح في الدوري المصري، ومحمد صلاح الذي يمثل أحد أفضل الأجنحة على مستوى العالم، لم تكن كونهما يشغلان المركز نفسه داخل الملعب فقط، بل إنّ المفارقة امتدت لتصل إلى زوجتيهما، بعدما قارن رواد منصّات السوشيال ميديا بين هدى بهاء وماجي صادق.

«وش السعد»، هكذا كان التشابه الأول بين علاقة هدى بـ«زيزو»، وماجي بـ«صلاح»، حيث بدأت الأخيرة مشوارها مع نجم ليفربول، منذ أن كان لاعبا في المقاولون العرب، حيث تجمعهما قصة حب منذ الصغر، قبل أن يتزوجا عام 2013 مع بداية رحلة احترافه في بازل السويسري.

اللاعب أتم الزواج بعد انضمامه للزمالك

لم يختلف الأمر كثيرا مع زوجة نجم الزمالك، والذي أعلن زواجه منها بعد أشهر قليلة من انضمامه لصفوف القلعة البيضاء، التي شهدت سطوع نجمه، ليصبح أحد أفضل النجوم الذين مروا على «الإيجيبشن ليج»، خلال 4 سنوات فقط وتحديدا منذ عام 2019.

المقارنة الثانية لم تكن متعلقة بكرة القدم، بعدما قارن المتابعون زوجة «زيزو» و«أم مكة»، في إطلالتهما المميزة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، مشيدين بالبساطة في اختيار الملابس والظهور على طبيعتهما في المحافل المختلفة بسيطة وشبهنا.