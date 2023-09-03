محمد هنيدي يحقق 89 ألف جنيه بفيلمه «مرعي البريمو» أمس بدور العرض

حقق فيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي، نجاحا ملحوظا، وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها الفيلم في دور العرض أمس.

فيلم مرعي البريمو لـ«هنيدي»

وقال محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ إيرادات فيلم مرعي البريمو، للفنان محمد هنيدي، اقتربت أمس من 89 ألف جنيه فقط، حيث يتنافس مع 11 فلمًا أخرى، تتنوع بين الكوميدي والاجتماعي.

أحداث فيلم مرعي البريمو

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، حيث تختفي قطعة من الألماس داخل بطيخة في ظروف غامضة، ويضطر للبحث عنها.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، ومحمد محمود، وأحمد بدير، ولطفي لبيب، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

من ناحية أخرى، يعود الفنان محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية، خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم جزء ثان من مسلسل «أرض النفاق» سيناريو وحوار أحمد عبدالله.