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فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي يحقق 15.4 مليون جنيه

كتب:

ضحى محمد
01:28 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
مرعي البريمو

مرعي البريمو

حقق فيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي، نجاحا ملحوظا، وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها الفيلم منذ طرحه في دور العرض أمس.

إيرادات فيلم مرعي البريمو

وقال محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ إجمالي إيرادات فيلم مرعي البريمو، للفنان محمد هنيدي، اقتربت من 15 مليون جنيه و402 ألف جنيه فقط، وجاء في المركز الخامس بين الأفلام المتنافسة، حيث يتنافس مع 9 أفلام أخرى، تتنوع بين الكوميدي والاجتماعي.

أحداث فيلم مرعي البريمو

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي مليئ بالتشويق والإثارة، حيث تختفي قطعة من الألماس داخل بطيخة في ظروف غامضة، ويضطر للبحث عنها.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، ومحمد محمود، وأحمد بدير، ولطفي لبيب، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

من ناحية أخرى، يعود الفنان محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية، خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم جزء ثان من مسلسل «أرض النفاق» سيناريو وحوار أحمد عبدالله.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.