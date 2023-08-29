إيرادات فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي تصل إلى 115 ألف جنيه في 24 ساعة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي، في دور العرض أمس.

وقال محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم مرعي البريمو، للفنان محمد هنيدي، حقق 115 ألف جنيه فقط، وجاء في المركز الخامس بين الأفلام المتنافسة، حيث يتنافس مع 9 أفلام أخرى، تتنوع بين الكوميدي والاجتماعي.

أحداث فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي مليئ بالتشويق والإثارة، حيث تختفي قطعة من الألماس داخل بطيخة، وتختفي في ظروف غامضة ويضطر للبحث عنها.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، ومحمد محمود، وأحمد بدير، ولطفي لبيب، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

من ناحية أخرى، يعود الفنان محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية، خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم جزء ثان من مسلسل «أرض النفاق» سيناريو وحوار أحمد عبدالله.