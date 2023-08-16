إجمالي إيرادات فيلم مرعي البريمو تصل إلى 12.6 مليون جنيه

حقق الفنان محمد هنيدي إيرادات عالية، وتصدّر المركز الأول بين الأفلام المتنافسة بالموسم الحالي، بفيلم مرعي البريمو، الذي تعتمد أحداثه حول شخصية مرعي البريمو الذي يحاول كشف اللغز والسر داخل «البطيخة».

محمد هنيدي يتصدر المركز الأول

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ الفنان محمد هنيدي تصدّر المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض، وحقق 12 مليونا و627 ألف جنيه بفيلم مرعي البريمو.

أبطال فيلم مرعي البريمو

يجمع الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج سعيد حامد مجموعة كبيرة من النجوم، محمد هنيدي، وغادة عادل، وعلاء مرسي، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، وأحمد سلطان، إضافة إلى أحمد بدير، وهو فكرة محمد هنيدي وتأليف إيهاب بليبل.

الأفلام المنافسة بدور العرض

ويطرح اليوم عددا من الأفلام الجديدة في دور العرض، ومنها «وش في وش» للمخرج وليد الحلفاوي، الذي يجمع في بطولته محمد ممدوح وأمينة خليل، وفيلم «5 جولات»، الذي يجمع في بطولت آدم شرقاوي ونور النبوي وداليا شوقي بجانب النجم ماجد المصري، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج مازن أشرف.