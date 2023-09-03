ممثل «المصريين الأحرار» بجلسة الحوار الوطني يطالب بضوابط لتحالف الأحزاب

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس المحور السياسي، إذ حضر إسلام الغزولي نائب رئيس الحزب جلسة لجنة الأحزاب السياسية، والتي تناقش قانون الأحزاب السياسية الدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية دور لجنة شئون الأحزاب.

وأشاد نائب رئيس حزب المصريين الأحرار خلال الجلسة، بالجهود المبذولة من قبل جميع المشاركين في الحوار الوطني، والذي أثمر عنه صدور المرحلة الأولى من التوصيات والتي يرى الحزب أنَّها قد جاءت جادة وبناءة من قبل لجان ومجلس أمناء الحوار الوطني، إذ يعتبر الحزب أنَّ التفاعل والمشاركة الوطنية أمرًا مهمًا لتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لمصر.

وقال «الغزولي» خلال جلسة الحوار الوطني، أنَّه في ضوء تلك التوصيات، يؤمن الحزب بأهمية تحويل تلك التوصيات إلى إجراءات واقعية تسهم في تعزيز التنمية الوطنية، وفي هذا الصدد يشير الحزب إلى مشروعات القوانين الذي تقدم بها على مدى الجلسات.

ندعم النظام الانتخابي المختلط المبني على القائمة النسبية مع القائمة المطلقة

وأكّد أنَّ رؤية حزب المصريين الأحرار تدعم النظام الانتخابي المختلط المبني على القائمة النسبية مع القائمة المطلقة لضمان الحفاظ على حقوق الطوائف ذات الحماية الدستورية حيث يمكن للأحزاب أو التحالفات للأحزاب أو المستقلين من الحصول على عدد المقاعد البرلمانية التي تعكس نسبة الأصوات التي حصلوا عليها مما يعزز من تنوع الأفكار والأصوات في البرلمان، مشيرًا إلى أنَّ النظام الانتخابي بهذه الصورة يساعد في تقليل الهدر الانتخابي، مع تأكّيد أهمية توفير الفرص المتكافئة للمرشحين وتعزيز التمثيل العادل والشامل دون مساس.

وسجل ممثل المصريين الأحرار في جلسة الحوار اعتراض الحزب على فكرة اندماج الأحزاب تتجسد رؤيته في تأكّيد استقلالية الأحزاب ومبادئها، وتعزيز دورها ككيان سياسي منفصل يسعى لتحقيق تطلعاته وتوجهاته لضمان التمثيل الفعّال وفقا لقواعد كل حزب وجماهيريته تعزيزاً للانتماء والولاء.

ولفت إلى أنَّ الحزب ينظر إلى رفض الاندماج كوسيلة للحفاظ على هوية الأحزاب إذ أن سابق التجارب قد أظهرت زيادة الصراعات الداخلية بين أعضاء الأحزاب المختلفة نتيجة الخلافات السياسية والفكرية مما يؤدي إلى فقدان التنظيم والسيطرة على هياكل الأحزاب وزيادة التعقيدات الإدارية والهيكلية التي تتطلب التكيف مع هياكل وأساليب جديدة بما يشوب رؤيتهم الخاصة وهذا قد يؤثر على استقرار ووحدة الأحزاب وقدرتهم على اتخاذ القرارات وتنفيذ برامجهم بفعالية.

مقترح بمنح فترة زمنية مدتها عام واحد لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة

وتابع: «تجمع هذه الأسباب بين التحديات والمخاوف التي تؤدي إلى رفض حزب المصريين الأحرار لفكرة اندماج الأحزاب بهدف الحفاظ على هوية الأحزاب وأهدافها السياسية لضمان تمثيلها الحقيقي، كما دعا الحزب إلى منح فترة زمنية مدتها عام واحد لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة ثم يتمّ النظر في الحزب غير الموفق لأوضاعه وفقًا للأسس القانونية».

كما شدد على أهمية تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة، ويعتبر أن تفعيل هذه الآليات سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب وتعزيز التنمية في جمهورية مصر العربية والتي من شأنها تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحريات المواطنين، وضمان بيئة سياسية تشجع على التعبير الحر، ويدعو الحزب إلى تعزيز التواصل بين الأحزاب والمجتمع المدني، وتشجيع التعاون البناء من أجل تحقيق التنمية والاستقرار الشاملين.

جدد ممثل الحزب تأكّيد أهمية الحوار الوطني كأداة لبناء التفاهم والتوافق يمثل فرصة لتقديم وجهات النظر المتعددة والاستماع إلى مختلف الآراء، ويتطلع إلى تحقيق نقاش بناء وجاد يسهم في تحقيق تطلعات المصريين وتعزيز مستقبل البلاد، ويسعى الحزب في ذلك إلى تعزيز التوعية السياسية بين المواطنين وتشجيع مشاركتهم في الحياة السياسية من خلال تقديم المعلومات والبرامج التوعوية.

كما شدد ممثل الحزب على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في مجتمع يسوده العدالة والمساواة، وتعزيز التفاهم بين مكونات الشعب المصري، موضحًا أنَّ حزب المصريين الأحرار يؤمن الحزب بأهمية وجود إطار قانوني ينظم عمليات التحالفات بين الأحزاب، مع توفير متطلبات الشفافية وشروط محددة للحفاظ على توجهات ومبادئ الأحزاب المشاركة.

وأكّد ضرورة تطبيق ممارسات الحوكمة المالية والإدارية داخل هياكل الأحزاب الداخلية، مع تقديم التقارير المالية المستقلة بما يوضح مصادر التمويل والإنفاق، ويدعو لجنة شئون الأحزاب إلى استكمال دورها المهم في متابعة تنفيذ القانون والاشتراطات، والتأكّد من التزام الأحزاب بمبادئ الشفافية والديمقراطية ومعايير واشتراطات التأسيس.