الفنان محمد عبدالمعطي يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بوعكة مؤخرا

طمأن الفنان القدير محمد عبدالمعطي، أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، وذلك بعد إصابته بوعكة مؤخرًا اضطر على إثرها للمكوث فترة طويلة في المنزل، حتى تستقر حالته، وذلك حسب تصريحاته لـ«الوطن» على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لدورته الـ30 في أول ظهور له بعد أزمته الصحية.

وأشار محمد عبدالمعطي، أستاذ المسرح إلى أنه مّر ببعض التعب والإرهاق بسبب الشعب الهوائية التي أثرّت سلبًا عليه، وجعلته لا يتمكن من مغادرة المنزل لفترة التزامًا منه بتعليمات الأطباء، مشيرًا إلى أن حالته تحسنت كثيرًا، ومن ثم خرج مجددًا للحياة وممارسة مهامه بشكل طبيعي.

محمد عبدالمعطي تعرض لأزمة بسبب «الشعب الهوائية»

ويعد الفنان محمد عبدالمعطي، واحدًا من أشهر نجوم المسرح، وفي الدراما تعرّف الجمهور عليه من خلال تجسيده شخصية «المجلي» في مسلسل سنبل بعد المليون، في ثمانينيات القرن الماضي.

أعمال محمد عبدالمعطي في السينما والدراما

ومن الأبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها «دموع صاحبة الجلالة، في إيد أمينة، الزيني بركات، سامحوني ماكنش قصدي، الزواج على طريقتي، رجل الأقدار، بوابة الحلواني، الخروج، حب لا يموت، العراف، البرنس».

ومن الأعمال السينمائية التي شارك فيها محمد عبدالمعطي « H دبور، انتبهوا أيها الأزواج، مصور قتيل، المجنون، الحب أيضًا يموت، أحمد نوتردام».