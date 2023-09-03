مدير المراكز الثقافية الروسية يهنئ صناع المسرح التجريبي

وجّه مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، تهنئة للدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وصناع المسرح التجريبي، بمناسبة نجاح حفل الافتتاح، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، كما هنأ المكرمين الذين ساهموا في نهضة المسرح المصري.

مراد جاتين يشيد بالمهرجان التجريبي

وأشار جاتين، إلى أنّ مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي له تاريخ طويل مع المسرح الروسي، حيث شاركت العديد من الفرق الروسية بفعاليات التجريبي، وبعضها حصل على جوائز، وأصبح اسم المهرجان معروفا في روسيا بين المسرحيين.

وأعرب شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومدير النشاط الثقافي في المركز الروسي، عن سعادته بنجاح حفل الافتتاح الذي جاء مبهرا في الشكل والمضمون، الذي اكتمل بالعرض الرائع «تشارلي».