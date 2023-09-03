رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023.. 7 شروط مهمة

يتيح قطاع المعاهد الأزهرية في هذا التوقيت من كل عام، إمكانية التحويل بين المعاهد الأزهرية المختلفة، في مختلف محافظات الجمهورية، ومن ثم فقد أتيح للطلاب وأولياء الأمور رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023، عبر الموقع المخصص له.

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

خصص قطاع المعاهد الأزهرية رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023، والذي يمكن الدخول إليه من هنا.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، عدة شروط يجب أن يتمّ توافرها قبل تقديم طلب التحويل بين المعاهد الأزهرية في مختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

شروط التحويل

وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

1- يجب على الطالب وولي أمره التوجه إلى المعهد المقيد به وذلك من أجل استلام اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب.

2- يتأكّد رائد التحول ومختص شؤون الطلاب بالمعهد من شخصية الطالب وولي أمره قبل إعطاءه كلمة المرور.

3- يجي أن توافق الجهة المنقول منها الطالب على طلب النقل أولًا.

4- أن يتحقق في الطالب شرط السن، إذ يتقدم ولي الأمر بإفادة بسن القبول إلى المدرسة الذي يريد التحويل إليها.

5- كما يجب أن يجتاز الطالب امتحان في اللغة الأجنبية الأولى والثانية.

6- بعد التقديم إلكترونيًا، يطبع الطالب أو ولي أمره نسختين من الطلب الذي قام بتقديمه إلكترونيًا.

7- يسحب ولي أمر الطالب بعد ذلك، وبعد الموافقة على الطلب إلكترونيًا؛ الملف ويقديمه إلى المعهد المحول إليه.