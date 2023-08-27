فرص عمل في المعاهد الأزهرية بالمحافظات.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن فرص عمل بإدارة رياض الأطفال بجميع المعاهد على مستوى محافظات الجمهورية.

وكلف قطاع المعاهد الأزهرية، ممثلا في إدارة رياض الأطفال، في خطاب رسمي للمناطق الأزهرية بالمحافظات، بالتعاقد مع عاملات لرياض الأطفال للعام الدراسي 2023- 2024، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2023 إلى 13 يوليو 2024.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إجراء مقابلات مع العاملات يوم الأربعاء المقبل، الموافق 30 أغسطس الجاري، بديوان عام المناطق الأزهرية في المحافظات، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي الشروط اللازم توافرها في المتقدمين للعمل، وفقا لما أعلن عنه قطاع المعاهد الأزهرية.

شروط القبول بوظائف عاملات برياض الأطفال

وتضمنت شروط القبول بوظائف عاملات رياض الأطفال، ما يلي:

1- لا يزيد السن عن 50 عاما وقت التقديم للوظيفة.

2- الأولوية لمن سبق التعاقد معهن بالروضات الأزهرية حال توافر إفادة من شيخ المعهد بحسن الأداء في العمل.

3- الأولوية للأصغر سنا، مع توافر كل الشروط المطلوبة.

4- أن تكون لديها القدرة على التعامل مع الأطفال.

5- أن تكون مقيمة في نطاق المدينة المتقدمة إليها للعمل والمعلن عنها في الإعلان.

المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف

والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف تشمل ما يلي:

1- صورة شهادة الميلاد.

2- صورة مؤهل محو أمية، أو شهادة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

3- صورة البطاقة الشخصية مثبت بها عنوان الإقامة الحالي.

4- شهادة صحية بخلوها من الأمراض المعدية معتمدة بختم الشعار.

5- شهادة بحسن السير والسلوك معتمدة.

6- صحية الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

ويتم تقديم الأوراق المطلوبة بالإدارات التعليمية التابعة لكل منطقة أزهرية، على مستوى المحافظات.