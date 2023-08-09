يشغل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في المعاهد الأزهرية، اهتمامات أولويات أولياء الأمور والطلاب من أجل الاستعداد للعودة إلى مقاعد الدراسة، بالتزامن مع الموعد الذي أعلنت عنه جامعة الأزهر.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في المعاهد الأزهرية

وحول موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في المعاهد الأزهرية، فإنه ستبدأ أولى أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت 30 سبتمبر 2023 ، وسيتم توفير الإمكانات التقنية والبشرية للمعاهد الأزهرية وتلبية احتياجاتها من المدرسين والموجهين وسيتم الانتهاء من توفير الكتب الدراسية.

توفير الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد

ويستعد مديرو القطاعات والمعاهد بتوفير كل الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد من أول يوم وسد أي عجز في المدرسين.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في المعاهد الأزهرية

على الجانب الآخر أكد أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام للدراسى 2023/ 2024، ستبدأ 30 مايو المقبل، لافتا إلى أن إجازة نصف العام ستبدأ 26 يناير 2024 ولمدة أسبوعين، وأن قطاع المعاهد الأزهرية سيعقد اجتماعات مع مديري المناطق عقب العيد لبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2023-2024.

وأشار إلى أنّ تطبيق قرار الأزهر الشريف حول إلغاء الشهادة الابتدائية من العام المقبل واعتبارها سنة نقل مثلما حدث في التعليم العام بداية من العام الدراسي الجديد ، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثاني في المعاهد الأزهرية يوم السبت 10 فبراير 2023 بعد انتهاء إجازة نصف السنة ويستمر الترم الثاني حتي شهر مايو 2023 للصفوف الابتدائية والإعدادية الأزهرية والثانوية الأزهرية.