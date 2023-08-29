«التعليم» تخاطب المديريات بتسهيل تحويلات طلاب المعاهد الأزهرية للمدارس

خاطبت الإدارة المركزية للتعليم العام الإعدادي، في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات، بمراعاة مصلحة الطلاب، والتنبيه على المختصين بإجراء التحويل للراغبين من أولياء الأمور، لنقل أبنائهم من المعاهد الأزهرية إلى وزارة التربية والتعليم.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، بتجميع طلبات التحويل لمن فاتهم الموعد لظروف قهرية، بعد المراجعة والتأكد من استيفاء الشروط، على أن تقدم بكشف معتمد إلى الإدارة العامة للتعليم الإعدادي بديوان عام وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة، بداية من اليوم التالي لانتهاء موعد التحويلات بين المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في موعد أقصاه 30-9-2023.