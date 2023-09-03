أماندا سيفريد تغيب عن عرض «Seven Veils» في مهرجان تورونتو السينمائي

كشفت الممثلة الأمريكية، أماندا سيفريد، أنها لن تحضر العرض العالمي الأول لفيلمها «Seven Veils» في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر الجاري، وذلك بسبب إضراب ممثلي هوليوود المستمر، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وأعلنت أماندا سيفريد تقديرها للفيلم الذي أخرجه أتوم أجويان، في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «أنا فخورة جدًا بهذا الفيلم ويؤلم قلبي عدم الوقوف بجانب الأشخاص الرائعين الذين ساعدوا في إنشاء هذا الفيلم الاستثنائي الذي يشهد عرضه الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الأسبوع المقبل».

وأشار الممثلة الإمريكية إلى أنه على الرغم من حصول الفيلم على تنازل من قبل نقابة ممثلي الشاشة، للترويج للفيلم الكندي المستقل تمامًا إلا أنه لا يزال من غير المناسب التوجه إلى المهرجان في ضوء الإضراب، على حد تعبيرها، وتابعت: «لا أستطيع الانتظار حتى أريكم فيلم Seven Veils عندما يحين الوقت المناسب».

تفاصيل فيلم «Seven Veils»

تدور أحداث فيلم «Seven Veils» حول «جانين»، وهي مخرجة مسرحية معذبة جرى تكليفها بإعادة صياغة أشهر أعمال معلمها السابق، ولكن مع عودة شخصيتها إلى عالم الأوبرا بعد عدة سنوات من الابتعاد عن المشهد، تطاردها بعض الذكريات المزعجة من ماضيها.

ويشارك في بطولة الفيلم عددا من النجوم بجانب أماندا سيفريد من بينهم ريبيكا ليديارد، ودوجلاس سميث، ومارك أوبراين، وفينيسا أنطوان.