انضمام «Dune 2» لقائمة أفلام هوليوود المؤجلة بسبب إضراب الممثلين

فتح تأجيل فيلم «Dune: Part Two»، للمخرج دينيس فيلنوف، باب النقاش حول الأزمة الحالية التي تواجه هوليوود، مع استمرار أعضاء نقابة ممثلي الشاشة، حيث تم الإعلان عن تأجيل الفيلم الذي كان من المقرر عرضه في 3 نوفمبر المقبل إلى 15 مارس 2024، وذلك بسبب استمرار الإضراب الذي يمنع أبطال الفيلم من المشاركة في الحملات الدعائية للفيلم خلال الإضراب.

ولا يعتبر فيلم «Dune: Part Two» هو الفيلم الوحيد الذي تم تأجيل عرضه، حيث أثر الإضراب المستمر في هوليوود على عدد كبير من الأفلام وتسبب في تأجيل عرضها كان من بينها «Godzilla x Kong: The New Empire»، والذي كان من المقرر إصداره في 15 مارس 2024، ولكن تم تأجيله إلى 12 أبريل 2024، «Lord of the Rings: The War of the Rohirrim»، الذي تم تحديد إصداره في 13 ديسمبر 2024 بعد أن كان من المقرر عرضه مسبقًا في 12 أبريل 2024، كما قررت شركة «MGM» تأجيل فيلم «Challengers» من 15 سبتمبر الجاري بعد ما كان مقرر مشاركته في مهرجان فينيسيا السينمائي، إلى 26 أبريل من العام المقبل، وفقا لموقع «فارايتي».

تفاصيل فيلم «Dune: Part Two»

فيلم «Dune: Part Two» هو الجزء الثاني من فيلم «Dune» الذي عرض للمرة الأولى في أكتوبر 2021، وتم الإعلان عن تقديم جزء جديد بعد أيام من العرض، وبالفعل تم الانتهاء من تصوير الفيلم في ديسمبر 2022.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم: تيموثي شالاميت، زيندايا، بالإضافة إلى ريبيكا فيرجسون، وديف باوتيستا، وخافيير بارديم، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وشارلوت رامبلينج، بجانب ممثلين يشاركون في الجزء الجديد للمرة الأولى، ومنهم فلورنس بوج، وأوستن بتلر، وليا سيدو، وكريستوفر والكن، وتيم بليك نيلسون.