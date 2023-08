إضراب هوليوود يهدد فيلم مارجوت روبي وريان جوسلينج الجديد

بعد النجاح الضخم الذي حققه فيلم «Barbie» سواء على مستوى النقاد أو إيرادات شباك التذاكر بعد ما أصبح الفيلم الأعلى إيراد على مستوى العالم في 2023 بأكثر من 1.3 مليار ، تعود النجمة مارجوت روبي للتعاون مع بطل فيلمها الأخير رايان جوسلينج في فيلم جديد من سلسلة «Ocean's 11» الذي صدر عام 2001.

أحداث الفيلم الجديد قبل «Ocean's 11»

ومن المقرر أن تدور أحداث الفيلم الجديد قبل أحداث فيلم «Ocean's 11»، الذي ستدور أحداثه في مونت كارلو عام 1962، ويحمل توقيع المخرج جاي روتش، وحتى الآن لم تكشف شركة «Warner Bros» عن تاريخ إصدار فيلم أو اسمه، خاصة أن من الصعب العمل عليه مع استمرار إضراب أعضاء نقابة ممثلي الشاشة ونقابة الكتاب الأمريكيين، وذلك وفقا لما نشره موقع «Collider».

من هي مارجوت روبي؟

تتمتع مارجوت روبي بحضور قوي وعميق على الشاشة، وأثبتت نفسها في مسيرتها المهنية بعدد من الأفلام الناجحة بالإضافة إلى الترشح لجوائز أوسكار، حصلت «روبي» على أول ترشيح لها لجائزة الأوسكار عن دورها كمتزلجة الجليد تونيا هاردينج في فيلم «I, Tonya» بينما حصلت على ترشيحها الثاني عن فيلم «Bombshell» من إخراج جاي روتش.

كما شاركت في أعمال من كبار مخرجي هوليوود من بينهم كوينتين تارانتينو في فيلم «Once Upon a Time in Hollywood»، ومارتن سكورسيزي في « The Wolf of Wall Street»، وذلك قبل نجاحها في فيلم «Barbie».