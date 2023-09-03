«جلاليب» ورسائل عربية.. تحول مفاجئ لنجوم العالم بعد الانتقال للدوري السعودي

لم يكن الميركاتو التاريخي الذي قام به الدوري السعودي، باستقطاب نجوم الصف الأول في العالم، وارتداء عدد من النجوم قمصان فرق عربية لأول مرة في تاريخهم، هو الأمر اللافت فقط خلال فترة الانتقالات الحالية، بل ظهور هؤلاء اللاعبين بشكل مختلف تماما، يحمل الطابع العربي، كان المشهد الأكثر إثارة.

رونالدو يتحدث العربية ويظهر بالزي السعودي

«أنا عالمي»، جملة قالها الأسطورة كريستيانو رونالدو، خلال حفل تقديمه لاعبا في النصر السعودي خلال ميركاتو يناير الماضي، ليقص شريط الافتتاح لقدوم نجوم العالم وتفضيلهم اللعب لأحد الدوريات العربية، خالعين قمصان أبرز أندية أوروبا.

لم يكن حديث رونالدو بالعربية هو المشهد الوحيد لـ «الدون» الذي داعب به الجماهير السعودية، بل ظهر مؤخرا مرتديا الزي السعودي.

فيرمينو يقدم نفسه لاعبا في أهلي جدة على الطريقة العربية

لم يختلف الأمر بالنسبة لقائد ليفربول السابق، جوردان هندرسون، المنضم حديثا لـ الدوري السعودي من بوابة نادي الاتفاق، والذي نشر منذ ساعات أول منشور له عبر حسابه على «تويتر»، باللغة العربية، والذي علق خلاله قائلا: «المملكة العربية السعودية، كرم الاستضافة، وحماس الجماهير، الدوري الممتع وإحساس الفوز الذي لا يعوض، القادم أفضل».

«أنا فيرمينو، للأهلي جينا»، هكذا قدم نجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو، نفسه لاعبا جديدا في أهلي جدة السعودي مع بداية الموسم الجاري، ليسير على خطى النجوم التي اتخذت من الطابع العربي طريقا إلى قلوب الجماهير، في تجربة فريدة من نوعها في الملاعب العربية.