مصرع ربة منزل في حادث تصادم بالجيزة

لقت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفاة أعلى الطريق الدائرى دائرة القسم.

سيارة ملاكي يقودها شخص سبب وفاة السيدة

على الفور انتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق والرائد أيمن السكوري معاون أول المباحث، وتبين أنه خلال سير سيارة ملاكي يقودها شخص 20 سنة اصطدم بربة منزل 36 سنة أثناء عبورها نهر الطريق، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.