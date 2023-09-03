المنظمة العربية للتنمية الإدارية تختتم أعمال 45 برنامجا تدريبيا

اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أعمال 45 برنامجا تدريبيا ودبلوم، تم عقدها خلال شهر أغسطس الماضي، سواء في مقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة، أو المقر الإقليمي للمنظمة بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك في هذه البرامج العديد من منسوبي وزارات وهيئات دول عربية عدة، منها المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وليبيا.

تهدف هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في القطاعات الإدارية والمالية والمحاسبية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات والشهادات المهنية، بما يسهم في تحسين أداء العاملين في جهات عملهم.

محاضرات وحلقات نقاشية

تم تنفيذ هذه البرامج التدريبية بأساليب مُنوعة، ما بين محاضرات وحلقات نقاشية، واستعراض بعض الحالات الدراسية، إضافة إلى تطبيقات عملية، وتناولت البرامج التدريبية موضوعات تخدم احتياجات المتدربين وجهات ابتعاثهم، في سبيل تطوير قدراتهم المؤسسية والفردية في المجالات المختلفة.

تطوير مهارات المختصين

اشتملت حزمة التدريبات على العديد من البرامج منها تنمية وتطوير مهارات المختصين بالإدارة الإلكترونية، إعداد وتأهيل القادة، التعامل مع الضغوط وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، تنمية مهارات مديري مكاتب الإدارة العليا، التفكير الاستراتيجي، تطبيق النظم الذكية في التعليم، إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، الإدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر في القطاع الحكومي، الأساليب الحديثة والمراجعة، المهارات المتكاملة في الشئون القانونية، الأمن الصناعي، والإدارة الحديثة للعلاقات العامة والمراسم والبروتوكول،