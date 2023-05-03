المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشارك في جلسة افتتاح الحوار الوطني

لبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر لحضور فعاليات الجلسة الافتتاحية ظهر اليوم الأربعاء، إذ شارك علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة في جلسة الافتتاح، كما شارك أحمد رضا طلبة مدير الوحدة القانونية بالمنظمة، الذي اختارته المنظمة ممثلاً عنها في فعاليات لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة الإصلاح السياسي بالحوار، الذي شارك في الجلسات التحضيرية الخاصة بمحور حقوق الإنسان.

وأعلنت المنظمة أنها تشرفت في أكتوبر باختيار مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتورة نيفين مسعد عضو مجلس أمناء المنظمة لتولي مسؤولية المقرر العام للجنة حقوق الإنسان بالحوار.

وتسعى المنظمة من خلال مشاركتها في الحوار الوطني في مصر إلى توفير خبراتها السابقة في جولات الحوارات الوطنية المماثلة التي شهدتها بعض البلدان العربية، واقتراح المقاربات المناسبة لإدماج حقوق الإنسان كمكون أساسي في الحوارات الوطنية، وحجر زاوية في الإصلاح السياسي، بالإضافة إلى تقديم مقترحاتها ذات الطبيعة العملية لتعزيز خطوات تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، التي توليها المنظمة أهمية خاصة باعتبارها دولة المقر.