المنظمة العربية للحوار تعقد سحورها السنوي في إطار فعاليات الصالون الثقافي

نظمت المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي سحورها السنوي على ضفاف نيل الزمالك، بالتزامن مع فعاليات الصالون الثقافي للأستاذة الدكتورة حنان يوسفي دورته الأربعين، والذي انعقد قبيل حفل السحور، وكذلك عبر تطبيق (زووم) وموقع (الفيسبوك)، تحت عنوان: "شهر رمضان..فرصتك لبداية جديدة".

وأوضحت أ.د/ حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، أن الصالون كعادته في رمضان يهتم بالجوانب الروحانية ورصد الظواهر المرتبطة بالشهر الكريم، ومع تصادف موعد الصالون مع بداية الشهر الكريم، رأينا ضرورة التركيز على كيفية الخروج بشكل أفضل من رمضان، باعتباره منحة ربانية نستطيع الخروج منها بشكل أفضل على المستوى النفسي والاجتماعي والصحي أيضًا.

وشهد الصالون مشاركة واسعة من نخبة من كبار المثقفين والشخصيات العامة في مصر، وبمشاركة واسعة من كبار الشخصيات والمثقفين في الوطن العربي إلكترونيًا، علاوة على مشاركة شبابية كعادة الصالون المستمرة.

وطرح السادة المشاركون مجموعة من الأطروحات والتصورات حول كيفية الخروج من شهر رمضان بشكل أفضل، باعتباره فرصة روحانية يكون فيها الإنسان مستقر نفسيًا ويسعى دائمًا للخير والتسامح، كما أنه فرصة جيدة للخروج بنظام غذائي صحي أفضل، علاوة على التقارب الاجتماعي والأسري بين الأقارب والمعارف.

كما طرح أعضاء الصالون فكرة ابتعاد الأشخاص على الاستخدام المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، والتواصل بشكل واقعي وحقيقي من خلال مصطلح (الصيام الرقمي)، والذي يتضمن أيضًا الابتعاد على النميمة والتشاحن بين الأفراد، كفرصة جيدة يمكن الاستفادة منها في حياتنا بعد انتهاء الشهر الكريم.

وتناول الصالون أيضًا الأعمال الدرامية التي تم تقديمها خلال شهر رمضان، وأعرب أعضاء الصالون عن تحظفهم على العدد الضخم للأعمال الدرامية خلال الشهر، دون التدقيق في جودة الأعمال والأفكار المطروحة بها، التي اتسم الكثير منها من البعد عن الواقع المجتمعي وشخصياته.

وفي هذا الصدد أكدت الأستاذة الدكتورة/ حنان يوسف، أن المنظمة العربية تعتزم كعادتها بإصدار تقرير مفصل عن الأعمال الدرامية خلال الشهر الكريم، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.

واختتمت فعاليات الصالون بمقطوعة شعرية للشاعر الكبير أحمد سويلم، تلتها فقرة غنائية شدت فيها ندى بأغنية رمضان في مصر حاجة تانية، وسط تفاعل كبير من رواد الصالون، ثم بدأت فعاليات السحور، واختتمت الأمسية بالتقاط الصور التذكارية.