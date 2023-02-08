رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان يشيد بالجهود المقدمة لذوي الإعاقة

شارك علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ظهر اليوم في جلسة ختام الدورة التدريبية الإقليمية حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي نظمتها المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بفندق كونراد بالقاهرة برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي شارك في أعمالها متدربون من 12 بلدا عربيا.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وحيا شلبي جهود المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقود عملا إقليميا مهما للدفع قدما بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، موجها التهنئة على الأنشطة الناجحة المتوالية للدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة والأستاذة جهدة أبو خليل المديرة العامة للمنظمة.

العضوية المؤسساتية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان

وجدد شلبي التهنئة لـ جهدة أبو خليل بمناسبة اختيارها بالإجماع عضوة بمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما رحب بعزم المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة التقدم بطلب لنيل العضوية المؤسساتية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومؤكدا الاعتزاز بتعزيز الشراكة القائمة منذ 14 عاما عبر العلاقة المؤسساتية بين المنظمتين.