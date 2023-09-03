وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم طالبا موهوبا في الرسم: أعماله الفنية مميزة

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الطالب إبراهيم إبراهيم محمد السيد، الطالب بالصف الثاني بمدرسة سيدي غازي التجارية، الذي تم تبني موهبته من خلال مركز الإبداع، وتم تسليط الضوء على أعماله الفنية المميزة، وذلك بحضور داليا عليبة، مديرة مركز الإبداع، ومصطفى العراقي، المشرف الفني على المركز.

وكيل الوزارة يُشيد بالحس الفني المميز للطالب

وأشاد وكيل الوزارة بالحس الفني المميز للطالب، وشد على يديه كونه يُعاون والده في حرفته اليدوية، وكذلك لتفوقه في التعليم الفني وهدوء شخصيته الذي سيطر على اللقاء، موجهاً بضرورة تبني موهبته وما يُماثلها لنشر الوعي بأهمية الإبداع.

ما هو مركز الإبداع والموهوبين؟

يذكر أنّ مركز الإبداع والموهوبين هو مركز تابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، يضم العديد من الأقسام والتوجيهات المتعددة، منها التربية الفنية، والموهوبين من ذوي الهمم وغيرهم، والتربية الموسيقية، والوسائل التعليمية، والمجال الصناعي، ويُشرف عليه داليا عليبة، مدير المركز، والمشرف الفني، مصطفى العراقي، الذي يتبنى الموهوبين في الرسم، وتميز عدد منهم في هذا المجال، والتحق عدد منهم بكليات التربية النوعية والفنون الجميلة وغيرها من الكليات.