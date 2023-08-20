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محافظ القليوبية: تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني

كتب:

حسن صالح
02:25 م | الأحد 20 أغسطس 2023
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ما تم عرضه من  سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني بنوعياتها صناعية وزراعية وتجارية وفندقية لاستكمال بعض الأماكن المحدودة بالمدارس.

التيسير على أولياء الأمور والطلاب

وأوضح محافظ القليوبية في بيان له، أن القرار جاء تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب، وحرصا على مستقبلهم، على أن يتم يستمر قبول الالتحاق بالمدارس الفنية حتى 14 سبتمبر 2023.

وأضاف محافظ القليوبية أنه جرى الموافقة على ما تم عرضه من وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن فتح فصول الخدمات للعام الدراسي 2023/2024 لمدارس التعليم الفني بنوعياتها كالتالي: 

فتح القبول في فصول الخدمات بالتعليم الفني

كما تم الموافقة على استمرار الطلاب في التقدم بالمدارس الفنية التي يرغبون بها دون التقيد بالإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للتيسير على أولياء الأمور والطلاب.

الأوراق المطلوبة للتقدم في مدارس الثانوي الفني

وأوضح محافظ القليوبية أن الأوراق المطلوبة للتقدم في مدارس الثانوي الفني بنوعياتها وفق الحد الأدنى الجديد هي:

- طلب التحاق بمرحلة التعليم الثانوي الفني.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

- 2 صورة البطاقة الصحية.

- الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم «الشهادة الإعدادية» و2 صورة منها.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

-4 صور شخصية حديثة.

- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالب وولي أمره ويقوم كل منهما بالتوقيع عليها، ويسجل الرقم القومي وتكتب بخط واضح.

- 20 طابع مهن تعليمية

- 1 طابع تعليمي.

 - ملف ورقي.

- حافظة بلاستيك بكبسولة.

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