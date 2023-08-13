محافظ أسيوط يوافق على فتح فصول سكرتارية طبية بمدارس التعليم الفني

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على البدء في اتخاذ إجراءات فتح فصول تخصص سكرتارية طبية للتعليم والتدريب المزدوج بمدرستي التجارة بنات بأسيوط وأبنوب التجارية المشتركة لصالح العملية التعليمية ولخدمة سوق العمل مع عرض المقترح على المجلس التنفيذي للمحافظة لأخذ الموافقة ثم العرض على الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم لإنهاء إجراءات إصدار القرار الوزاري الخاص بفتح هذه الفصول.

فتح فصول سكرتارية طبية بمدارس التعليم الفني بأسيوط

أشار محافظ أسيوط إلى أنه تمت الموافقة على المقترح بناء على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة التي تشير إلى توفر المساحات الكافية والمكاتب التدريبية والمعامل والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب وعدد من هيئة التدريس على كفاءة وخبرة لتدريب وتدريس الطلاب وايضا توفر فرص تدريبية باماكن تم توفيرها من مقدم الخدمة «جمعية مستثمري اسيوط – الوحدة الإقليمية رقم (2)».

تأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل من خلال فتح أقسام جديدة بالمدارس

شدد المحافظ على أهمية تطوير التعليم الفني لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل مشيرًا إلى أن أهمية تخصص سكرتارية طبية والذي يدخل في المنظومة الطبية وله دور فعال في المجال الطبي حيث يسهل عمل الكوادر الطبية، معلناً تقديمه كافة سبل الدعم للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وخاصة التعليم الفني المزدوج والذي يؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال صقل خبراتهم ومهاراتهم بالمصانع والشركات الخاصة بالمحافظة في ظل التطور الذي يشهده قطاع الصناعة والاستثمار بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة بالمناطق الصناعية الست التي توجد بمراكز المحافظة المختلفة ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر .

ما هي السكرتارية الطبية

أوضح محمد النمر مدير عام التعلم الفني بالمحافظة أن تخصص السكرتارية الطبية هي وظيفة إدارية ومكتبية ووهي المسئولة عن استقبال المرضى وكتابة تذاكر الدخول والمساعدة في حل المشاكل الإدارية والخاصة بالمؤسسات الطبية وتسجيل جميع الأدوية والمستهلكات الطبية والتحاليل والأشعة ومتابعة تقرير الخروج والإجازات الطبية فهي حلقة الوصل بين الطبيب والكادر الطبي من هيئة تمريض وفني أشعة وفني معامل خاصة أن مهنة السكرتارية الطبية تضم المهام الإدارية والطبية.