أرخص 5 تليفونات «تاتش» في مصر.. السعر أقل من 4 آلاف جنيه

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الهواتف الذكية، للحصول على أفضل سعر للموبايلات التاتش، في السوق المصرية، في ظل ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة عالميًا، وإعلان الشركات المتخصصة في تصنيع الهواتف عن عدد كبير من الهواتف الجديدة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أرخص 5 هواتف تاتش في مصر، تقل أسعارها عن 4 آلاف جنيه، وفقًا للمواقع المتخصصة في الهواتف الذكية.

أرخص الهواتف الذكية التي تدعم خاصية التاتش في السوق المصري.

هاتف سامسونج جالاكسي A04e

- سعر الهاتف: نحو 3 آلاف جنيه مصري.

- شاشة LCD قياس 6.5 بوصة بدقة 1600×720 بكسل.

- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

- سعة التخزين داخلي 32 و64 و128 جيجابايت.

- بطارية سعة 5000 مللي أمبير.

- يعمل بنظام تشغيل اندرويد 12 من العلبة.

هاتف أوبو A17K

- سعر الهاتف: نحو 3500 جنيه.

- شاشة LCD قياس 6.56 بوصة بدقة 612×720 بكسل.

- كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابيكسل.

- كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.

- سعة تخزين داخلي 64 جيجابايت.

- بطارية كبيرة سعة 5000 ملي أمبير.

هاتف شاومي ريدمي 10A

- سعر الهاتف: نحو 3300 جنيه.

- شاشة LCD قياس 6.53 بوصة بدقة HD+.

- سعة تخزين 32 و64 و128 جيجابايت.

- كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

- بطارية كبيرة سعة 5000 ملي أمبير.

- يعمل نظام أندرويد 11.

هاتف ريلمي C30s

- سعر الهاتف: 3200 جنيه.

- شاشة LCD قياس 6.5 بوسة بدقة 1600×720 بكسل.

- كاميرا واحدة خلفية بدقة 8 ميجابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

- سعة التخزين الداخلي 32 و64 جيجابايت.

- بطارية سعة 5000 ملي امبير تدعم الشحن السلكي بقوة 10 واط.

هاتف Vivo Y16

- سعر الهاتف: نحو 3 آلاف جنيه.

- شاشة LCD قياس 6.51 بوصة بدقة 1600×720 بكسل.

- سعة تخزين 32 و64 و128 جيجابايت حسب الإصدار.

- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميجابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

- بطارية سعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 10 واط.