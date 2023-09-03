جامعة سوهاج تناقش انضمام مصر لـ«بريكس» في ندوة تثقيفية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الندوة التثقيفية التي ألقاها الكاتب الصحفي رفعت فياض حول «البريكس»، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجديد.

وفي بداية كلمته رحب رئيس الجامعة بالمفكر والكاتب الصحفي رفعت فياض، مبديًا سعادته البالغة بموضوع الندوة، والتي تأتي في إطار حرص الجامعة على توعية وتثقيف طلابها بآخر المستجدات والقضايا التي تحدث، باعتبارهم أمل الدولة المصرية في التنمية والحفاظ على مصرنا الحبيبة.

وأوضح أن جامعة سوهاج أولى الجامعات المصرية، التي حرصت على تعريف طلابها بأهمية انضمام مصر لتجمع البريكس، والفوائد الاقتصادية العديدة التي ستجنبها الدولة المصرية، مشيداً بالحضور الكثيف للطلاب وحرصهم علي التواجد للاستفادة من موضوع الندوة.

وأكد النعماني أن انضمام مصر لتجمع البريكس وحصولها على العضوية الكاملة؛ جاء ليؤكد أن هناك الكثير من التحركات والإجراءات التي لا يتم الإعلان عنها إلا بعد إتمامها بالشكل الذي يخدم الدولة المصرية وشعبها، حيث جاء هذا التجمع لطمأنة المواطنين بشأن أسعار السلع إلا أن إعلان قمة الـ«بريكس» يعد بمثابة قوة اقتصادية هائلة يمكن للاقتصاد المصري أن يحقق أقصى استفادة منها.

إنشاءات عملاقة بحرم الجامعة الجديد

ومن جانبه أعرب رفعت فياض عن بالغ سعادته لتواجده في رحاب جامعة سوهاج، ومشيداً بما شاهده من إنشاءات عملاقة بحرم الجامعة الجديد، ومدى الاستغلال الأمثل للمساحات، الي جانب الجودة العالية في تصميم المنشآت والتي تضاهي الجامعات العالمية.

المنافع الاقتصادية لانضمام مصر لتجمع بريكس

واستعرض رفعت فياض خلال الندوة المنافع الاقتصادية لانضمام مصر لتجمع بريكس، ومنها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار، وتطوير لعلاقة مصر بدول التكتل، وتقليل حجم السلع المستوردة من الخارج، موضحاً الفوائد الاقتصادية من وراء الانضمام لتجمع بريكس.

وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على تساؤلات واستفسارات الطلاب حول موضوع البربكس، كما كرم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الكاتب الصحفي رفعت فياض تقديراً له.