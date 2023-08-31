«هذا الصباح» يبرز تقرير «الوطن»: الحكومة تقر إنشاء وحدة البريكس

أبرز برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية يارا مجدي، عدد جريدة الوطن الصادر اليوم الخميس 31 أغسطس 2023.

وسلط البرنامجُ الضوءَ على التقرير الذي نُشر في الصفحة الأولى من العدد، بعنوان «مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة «البريكس» للتعاون مع التجمع».

وقال الكاتب الصحفي جمال عفيفي، إنّ انضمام مصر إلى مجموعة بريكس سيبدأ مع مطلع العام المقبل، وقبل ذلك، فإنه يتعين على الدولة المصرية اتخاذ مجموعة من الخطوات والاستعداد بشكل كبير للتعامل مع التجمع.

وأضاف: «بداية إنشاء الوحدة أمر في غاية الأهمية من أجل التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل البدء في العمل على مستوى المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري وتجمع بريكس مع الدولة المصرية».