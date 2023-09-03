عمارات سكنية تثير حيرة من يراها.. «واحدة منها على شكل شاشة LCD»

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عدة صور لعمارات سكنية وصفوها بالغرابة نتيجة للشكل الغريب الذي ظهرت به في الصور، فكانت إحداها على شكل شاشة «LCD»، وهي عمارة سكنية توجد في أشهر ميادين دمياط، وأخرى مقامة على عرض مترين فقط، وثالثة بمحافظة سوهاج تبدو في الصور كما لو كانت مشيدة على جدار واحد فقط.

عمارة دمياط على شكل شاشة «LCD»

واختلفت الآراء حول حقيقة بناء عمارة دمياط على شكل شاشة «LCD» وعلى عرض لا يتجاوز الـ2 متر؛ إذ روى صابر عرفة، طبيب صيدلي بإحدى الصيدليات الموجودة أسفل العمارة، لـ«الوطن»، أن العمارة مصممة بطريقة مختلفة تجعلها تظهر على شكل شاشة «LCD»، كما أن عرضها بالفعل 2 متر، فيما أكد وليد شطا، أحد سكان المنطقة، أن العمارة ليست بهذه الغرابة التي أظهرتها الصور المتبادلة على الـ«سوشيال ميديا»؛ إذ أن عرضها أكبر مما ظهرت عليه في الصور وسبب ظهورها بهذا الشكل ناتج عن زاوية التصوير.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنــــــــــــــا.