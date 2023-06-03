12 عمارة بمنطقة الصيادين والسوق الحضاري.. أبرز المشروعات التنموية في دمياط

تستعرض «الوطن» المشروعات التنموية الجديدة، وتطوير مناطق بأكملها وقضاء على العشوائيات منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن بمحافظة دمياط، ومن أبرز وأهم تلك المشروعات، تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، والذي جرى افتتاحه في 2021، ضمن سلسلة من افتتاحات لمشروعات تنموية.

القضاء على آخر منطقة عشوائية غير آمنة بدمياط

من جهتها، قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، جاء بالتعاون بين محافظة دمياط وصندوق التنمية الحضرية، للقضاء على آخر منطقة عشوائية غير آمنة بالمحافظة، لتتحول من بقعة تكتظ بعشش عشوائية غير مأهولة للسكن إلى منطقة حضارية تضم عمارات سكنية مصممة على طراز حديث، كاملة المرافق، إلى جانب تنفيذ أعمال رصف للطرق وتخطيط الموقع، وإنشاء ممشى موازى لنهر النيل بمدينة رأس البر، للقضاء على الأماكن العشوائية وغير الحضارية كافة.

التسليم بقرعة علنية

وجرى تسليم الوحدات عن طريق إجراء قرعة علنية، لتسكين الوحدات السكنية بمشروع تطوير منطقة الصيادين في رأس البر، وبالفعل أجريت القرعة العلنية لتسكين المستحقين ممن انطبق عليهم الشروط التي جرى إعلانها، وبعد بحث كل الحالات المتقدمة للوحدات السكنية بالمشروع.

وأجريت القرعة في مركز شباب مدينة دمياط، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومن خلال اللجنة المشكلة برئاسة اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد.

وشددت الدكتورة منال عض، آنذاك على ضرورة مراعاة تسكين كبار السن بالأدوار العلوية الأولى.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع تزامنا مع الإعلان عن محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالقضاء على تلك المناطق، وتسكين أهالي هذه الأماكن داخل مجمعات سكنية توفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا.

زيارة رئيس الوزراء للمشروع في مايو 2021

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، المشروع في شهر مايو 2021، وقال حينها إن هذا المشروع يُعد إحدى ثمار التعاون الجاد بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات.

وأشار المهندس خالد صديق، رئيس الصندوق، إلى أن المنطقة تضم 12 عمارة، بإجمالي 220 وحدة سكنية، لافتا إلى أن هذه المنطقة كانت تُعد آخر بقعة عشوائية خطرة تكتظ بعشش غير صالحة للسكن، وليس بها مرافق، وتحولت إلى عمارات سكنية مصممة على أحدث طراز، وتتمتع بتوافر مختلف الخدمات، وفقاً لأعلى مستوى؛ تحقيقًا لرؤية الدولة في تسكين قاطني تلك المناطق بوحدات سكنية آمنة ومجهزة بالمرافق كاملة.

ونوه إلى أن المخطط العام للمنطقة يشمل ممشى جرى إنشاءه موازيا لنهر النيل، ويضم مناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة ورصف الطرق بالأسفلت.

السوق الحضاري من أهم المشروعات بدمياط

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، سوق النيل الحضاري بمدينة رأس البر، الذي يُعد من أهم المشروعات بخطة التنسيق الحضاري، التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

وأوضحت محافظ دمياط، أن السوق يضم 5 باكيات، بإجمالي 192 وحدة، بجانب الجزء الإداري والأمني، والممشى الموازي لنهر النيل بطول 400 متر، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه، مؤكدة في الوقت ذاته أن المشروع يُعد نقلة نوعية مهمة لشارع النيل والمدينة بأكملها؛ نظرًا لما شهده هذا الممشى من تعديات، وانتشار الباعة الجائلين به، خلال الفترات الماضية.