نجل محمد الموجي يقاضي شركة موسيقية بعد استغلال أغنيات والده

بدأ أمين الموجي، نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر مدير شركة ستارز للإنتاج الفني، وشقيقة المنتج محسن جابر، للمطالبة بحقه في استغلال ألحان وأغاني وموسيقى والده والتي حصل عليها «جابر» من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.

وينوي أمين محمد الموجي تجهيز دعوى قضائية ورفعها أمام المحكمة الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة يخاطب فيها موقع يوتيوب بحذف أغاني وألحان وموسيقى والده، وأيضا قنوات مزيكا لوقف عرض هذه الأعمال والتي يتم عرضها حاليا دون الحصول على موافقته كباقي أشقائه، بالإضافة إلى مخاطبة جميع الجهات المسؤولة عن تراث الموجي للتعامل فيه بعد حل هذا الموضوع.

أمين الموجي يوجه إنذارًا لمصطفى جابر في أغسطس الماضي

وكان أمين الموجي وجه إنذارًا إلى مصطفى جابر في أغسطس الماضي، بعدم استخدام وعرض ألحان محمد الموجي لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، ولكن جابر لم يستجب لهذا الإنذار.

وجاء في الإنذار الذي قدمه المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي أمين الموجي، أن الموسيقار محمد الموجي توفي في عام 1995 وانحصر إرثه الشرعي في زوجته فهيمة إبراهيم محمد وتستحق ثمن تركته وفي أولاده أمين والموجي الصغير وألحان وأنغام ويحيى وإلهام يستحقون باقي التركة، وفي عام 2005 توفيت زوجته، وانحصر إرثها الشرعي في الأولاد، وبتاريخ 30 يونيو 2020، توفيت ألحان محمد الموجي، وانحصر إرثها الشرعي في أخواتها أمين والموجي الصغير وأنغام ويحيى وإلهام.

وفي 2005 تعاقد مصطفى جابر مع بعض ورثة محمد الموجي لاستغلال كامل نصيبهم الشرعي في المصنفات الفنية بالأعمال المملوكة للموجي بما تشمله من ألحان وأغاني وموسيقى.

وأضاف الإنذار، أن الثابت هو أن المنذر أمين الموجي لم يقم ببيع نصيبه الشرعي في تركة والده الموسيقار الراحل محمد الموجي للمنذر إليه مصطفى جابر، كما أن جابر لم يقم بتجنب حصة أمين الشرعية في تلك الأعمال وإنما تحصل على جميع الأعمال الفنية وقام باستغلالها والتربح منها دون إعطاء المنذر حقه الشرعي في تلك التركة أو تجيب نصيب الشرعي.

وأشار الإنذار إلى أن حقوق المنذر المتعلقة الميراث الشرعي لا تسقط بالتقادم فضلًا عن حقوقه المالية الأدبية التي لا تسقط بالتقدم، وفي حال رفض المنذر إليه ما جاء بالإنذار يحق للمنذر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على جميع حقوقه المالية والأدبية المطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي أصابته جراء توقيع المنذر إليه عقد مع بعض ورثة محمد الموجي دون الكل.