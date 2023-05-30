لطيفة وجنات ومصطفى كامل وسوما يقدمون واجب العزاء في والدة محمد الموجي

حرص عدد كبير من الموسيقيين على المشاركة في عزاء والدة الموسيقار محمد الموجي، المقام بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

وشهد العزاء حضور لطيفة، الإعلامي عمرو الليثي، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الموسيقار مصطفى حلمي أمين، وزوجته الفنانة سوما، والموسيقار يحيى الموجي.

حضر أيضا كل من المطربة جنات، الملحن حسن دنيا، عازف الجيتار ممدوح وحيد، المطرب أركان فؤاد.