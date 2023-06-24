ابنة الموسيقار محمد الموجي تنعي جميل المغازي: كان موسوعة

نعت الدكتورة غنوة محمد الموجي، ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي، المخرج الكبير جميل المغازي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عُمر ناهز الـ84 عاماً، بعد صراع مع المرض.

غنوة الموجي: المغازي كان لديه مجموعة من التسجيلات

وقالت «الموجي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المخرج الكبير جميل المغازي كان لديه مجموعة كبيرة من التسجيلات عن تاريخ معظم الفنانين، وكان موسوعة، مضيفةً: «كان صديق، وعِشرة عُمر، وبلديات بابا الله يرحمه».

وأكدت «الموجي»، إنّ آخر لقاء جمعهما كان منذ شهر خلال حفل روائع الموجي، الذى أُقيم فى المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو الماضي، متابعةً: «كان معانا في الرياض في احتفال روائع الموجي الشهر اللي فات، وسجل معانا في الفيلم التسجيلي اللي اتعمل عن حياة بابا، وحكى كتير عن ذكرياته مع بابا سواء على المستوى الإنساني أو الفني».

وفاة جميل المغازي

وتوفي صباح اليوم السبت، المخرج الكبير جميل المغازي، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر، أنّ تشييع جنازة «المغازي» ظهر غداً الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث يواري الثري بمقابر مدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات، على أنّ تستقبل الأسرة العزاء مساء يوم الاثنين المقبل بدار مناسبات مسجد الشرطة في الشيخ زايد، قاعة الوهاب.

مَن هو جميل المغازي؟

والمخرج جميل المغازي، وُلد بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ عام 1939، ويعد واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، وأعد تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشاركت معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية آمال بركة، وتعدت مدة الحلقات 500 ساعة.