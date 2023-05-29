تشييع جثمان والدة المايسترو محمد الموجي
كتب:
بسمة شطا
06:10 م | الإثنين 29 مايو 2023
والدة محمد الموجي
شيعت جنازة والدة المايسترو محمد الموجي من مسجد أبو المكارم في صلاح سالم، منذ قليل، بحضور عددٍ من أفراد أسرته.
كما حرص عدد كبير من نقابة الموسيقيين على المشاركة في مساندة المايسترو محمد الموجي، والمشاركة في تشييع جثمان والدته، منهم المايسترو مصطفى حلمي، وحمادة أبو اليزيد.
عزاء والدة المايسترو محمد الموجي
وأعلنت الأسرة موعد ومكان عزاء والدة المايسترو محمد الموجى، والذي سيكون غدًا الثلاثاء، في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.