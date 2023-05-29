تشييع جثمان والدة المايسترو محمد الموجي

شيعت جنازة والدة المايسترو محمد الموجي من مسجد أبو المكارم في صلاح سالم، منذ قليل، بحضور عددٍ من أفراد أسرته.

كما حرص عدد كبير من نقابة الموسيقيين على المشاركة في مساندة المايسترو محمد الموجي، والمشاركة في تشييع جثمان والدته، منهم المايسترو مصطفى حلمي، وحمادة أبو اليزيد.

عزاء والدة المايسترو محمد الموجي

وأعلنت الأسرة موعد ومكان عزاء والدة المايسترو محمد الموجى، والذي سيكون غدًا الثلاثاء، في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.