منتدى شباب العالم في شرم الشيخ وإنجاز دولي جديد

أصدرت إدارة منتدى شباب العالم بياناً تثمن فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة، ودورها في تمكين الشباب، وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية، وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

منتدى شباب العالم والدول المقدمة للاقتراح

عمدت الأمم المتحدة، بحسب القرار الخاص بمنتدى الشباب العالم، بناءً على مشروع مقدم من مجموعة من الدول، ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس، بموجب القرار الأممي، على الترحيب بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، بنسخه الأربعة التي عُقدت حتى الآن، في تمكين الشباب، وإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

إشادات دولية بمنتدى شباب العالم

وحاز منتدى شباب على إشادات دولية متعددة، حيث اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) في دورته التاسعة والخمسين، في فبراير 2021، منتدى شباب العالم كإسهام مصري عالمي يفتح مجالاً للحوار بين الشباب حول العالم.

منتدى شباب العالم منصة دولية لمناقشة قضايا الأجيال

كما جرى اعتماد منتدى شباب العالم بنسخه السابقة، من قبل الأمم المتحدة، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب والأجيال المقبلة، كما أشاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (UNHRC) في دورته الحادية والأربعين، بالتجربة المصرية لتمكين الشباب سياسياً واقتصادياً، وذلك خلال مناقشة التقرير الوطني لحقوق الإنسان في نوفمبر 2022.