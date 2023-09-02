«حماة الوطن»: اعتماد الأمم المتحدة دليل على نجاح منتدى شباب العالم

أكد مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري وأمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، نجاح جديد يضاف إلى إنجازات القيادة السياسية في العلاقات الخارجية.

سالمان: اعتماد الأمم المتحدة دليل على التأثير الكبير لـ منتدى شباب العالم

وقال «سالمان»، في بيان له، منذ قليل، إن اعتماد الأمم المتحدة دليل على التأثير الكبير لـ منتدى شباب العالم، كما أنه تأكيد على نجاح هذا المنتدى في جميع النسخ التي تم تنظيمها في مصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي كان لها بعد نظر على أهمية هذا المنتدى وحرصها على تنظيمه على أعلى مستوى في مصر.

وأضاف أمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن القيادة السياسية منذ الوهلة الأولى كانت حريصة على الاستماع إلى الشباب وآرائهم لبناء جسور الثقة والتواصل معهم، وتحولت المنتديات الشبابية لفكرة عالمية بدأت من الأراضي المصرية؛ إذ يجمع شباب العالم لتبادل الخبرات والتجارب والثقافات.

أمين شباب حماة الوطن: الرئيس وضع ملف الشباب نصب عينيه

وأشار إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية في 2014، وضع ملف الشباب نصب عينيه وحرص على تمكينهم بهدف صناعة نخبة مصرية قادرة على التعامل مع المستقبل وتحدياته، فكانت رعايته وحضوره المستمر لكافة المؤتمرات الوطنية للشباب ومنتديات شباب العالم، تأكيدا منه على أهمية دور الشباب ومكانته ودوره في بناء الدولة العصرية.