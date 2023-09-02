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أستاذ بجامعة الأزهر يثمن ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم

كتب:

حسن سمير
11:17 م | السبت 02 سبتمبر 2023
الدكتور أحمد نبوي

الدكتور أحمد نبوي

أكد الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أهمية اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

مبدأ الحوار والتعارف من المبادئ المهمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة سي بي سي، أن مبدأ الحوار والتعارف من المبادئ المهمة والإنسانية التي تكون سائدة بين الأمم والشعوب، مضيفًا: «من كرم الله على مصر أنها كانت تحمل التعارف والسلام ونشره في المجتمعات والعالم كله ومصر لم تتبنى ثقافة الصدام أو صدام الحضارات».

وواصل: «الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل رسله للملوك والأمراء، وكان يختار أهم شباب الصحابة الذين يتمتعون بالذكاء واللغات والمعرفة وكيفية إدارة الحوار، وقدموا نماذج رائعة».

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