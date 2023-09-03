غالية بن علي: فرحانة بالعودة لمهرجان القلعة.. ومشتاقة للجمهور

عربت المطربة التونسية غالية بن علي عن سعادتها بالمشاركة في حفل مهرجان القلعة قائلة: «أنا مشتاقة واستمريت لمدة 4 سنوات إلى وقت جائحة كورونا وتسببت في وقف الحفلات وحزنت لأننا ما بنشوفش الجمهور، وكمان الجمهور وقتها كان بيعاني من تلك الأزمة».

وأضافت «بن علي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة «الحياة»: «تواجدي في مهرجان القلعة كأنني في عراقة التاريخ لحبي الشديد للتاريخ والأصل والعراقة لأن الجميع تواجد داخل مصر وقلبه مفتوح لكل حاجة هتتعمل حلوة وسط الجمال من داخل القلعة»، مؤكدة أن وجودها داخل محكى القلعة كأنه رحلة ولا تتمنى أن تنتهي لمتعتها وجمالها.

غالية بن علي: أقدم أغنيات جديدة من ألحاني

وتابعت :«سأقدم أغاني من ألحاني غير تقديم أغاني تراثية وأنا بلحن الأغاني بتاعتي، أنا وسط شعب يحب الفرح وكله إحساس ويتأثر بأى شيء فني».