عزيز مرقة يشدو لأول مرة في محكى القلعة

صعد منذ قليل، الفنان الأردني عزيز مرقة إلى مسرح قلعة صلاح الدين، بمحكى القلعة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، واستقبله جمهور المحكى بترحاب وتصفيق شديد.

عزيز مرقة يشارك لأول مرة في القلعة

عزيز مرقة سيقدم أغنيات ما في منك، مجننانى، مين قلك، بنت الناس، بحبك للسما، بنت قوية، ضلك ابكى، يا باى وغيرها.

سبق عزيز مرقة خلال الحفل، وصلة موسيقية للعازفة نسمة عبد العزيز، قدمت نغمات أغنيات شط إسكندرية، أكدب عليك، أنت عمري، الدنيا ريشة في هوا، أشكى لمين، بتونس بيك، ديسباسيتو، الحلوة دي، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح و3 دقات والغزالة رايقة.

كانت فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023، انطلقت مساء يوم الجمعة 25 أغسطس، ومن المقرر أن تستمر حتى 7 سبتمبر على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.