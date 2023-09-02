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توافد جماهيري كبير على حفل وليد توفيق بمهرجان محكى القلعة

كتب:

محمود الرفاعى
08:11 م | السبت 02 سبتمبر 2023
مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

بدأ، منذ قليل، توافد الجماهير على قلعة صلاح الدين لحضور حفل الفنان الكبير وليد توفيق ضمن فعاليات الليلة التاسعة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حضور جماهيري كبير بحفلات مهرجان القلعة

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات الليالي الاولى من المهرجان التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، الفنان هاني شاكر وهشام عباس وأجمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.

حفلة وليد توفيق بمهرجان القلعة

من المقرر أن يشدو توفيق اليوم بباقه من أعماله الغنائية الشهيرة منها تيجي نقسم القمر وبهية وبدري وأسهر وهابي بيرزداي وطير صغير وبيباركولي الحبايب.

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