يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 ممن لهم درو ثان، الإعلان عن النتيجة، لتحديد مصيرهم ودخول المرحلة الثالثة من التنسيق تمهيدا للالتحاق بالجامعات، وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 تظهر بعد قليل خلال الساعة المقبلة، مشيرة إلى أن نسبة الناجح أعلى من الدور الأول للشعبة العلمية والأدبية.

وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وانتهى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم من اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، عقب مراجعتها والانتهاء من أعمال التصحيح والرصد الكامل لدرجاتها وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وسوف تكون نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني متاحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم خلال الساعات القليلة المقبلة.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ومن ناحية أخرى تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداداتها لأعمال فتح باب التسجيل الإلكتروني لرغبات تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك بنسبة نجاح 205 درجات كحد أدنى بنسبة 50% سواء للشعبة العلمية أو الأدبية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وتتيح وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني يرئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني للشعبتين العلمي والأدبي، برقم الجلوس عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع «الوطن»، من خلال كتابة رقم الجلوس فقط من هنا.